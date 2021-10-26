В Москве обокрали дом баскетболиста «Зенита» Дмитрия Кулагина

В Москве обокрали дом баскетболиста петербургского «Зенита» Дмитрия Кулагина, сообщает телеграм-канал «Мутко против».



По информации канала, неизвестные проникли в жилище Кулагина, выдавив окно на цокольном этаже и вынесли всё ценное, что попалось им на глаза. По словам отца баскетболиста, обнаружившего факт ограбления, неизвестные украли наличные деньги, дорогие часы и ювелирные украшения на миллион рублей. Общий ущерб составил около двух миллионов рублей.



Полиция уже изучила камеры, установленные в коттеджном посёлке, но установить личность грабителя пока не удалось.



29-летний Кулагин перешёл в «Зенит» в межсезонье, ранее он провёл три сезона за «Локомотив-Кубань» и два года защищал цвета ЦСКА.