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Скотти Пиппен назвал самое большое достижение за карьеру. Это не титулы в «Чикаго»

Скотти Пиппен назвал самое большое достижение за карьеру. Это не титулы в «Чикаго»
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Легендарный баскетболист Скотти Пиппен назвал своё самое большое достижение за карьеру. Любопытно, что это не чемпионские титулы, выигранные им в составе «Чикаго Буллз».

«Моё самое большое достижение в карьере? Участие в Олимпийских играх 1992 года в составе Dream Team. Представлять США на мировой арене вместе с такими парнями, как Майкл Джордан, Мэджик Джонсон и Ларри Бёрд, было чем-то особенным», — приводит слова Пиппена Vanity Fair.

Напомним, сборная США на Играх-1992 считается самой сильной командой в истории баскетбола. В среднем каждый соперник на турнире был обыгран американцами с разницей +40 очков. В финале сборная США уверенно победила сборную Хорватии со счётом 117:85.

Ранее Пиппен обвинил Майкла Джордана в эгоизме.

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