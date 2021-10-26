Скотти Пиппен назвал самое большое достижение за карьеру. Это не титулы в «Чикаго»

Легендарный баскетболист Скотти Пиппен назвал своё самое большое достижение за карьеру. Любопытно, что это не чемпионские титулы, выигранные им в составе «Чикаго Буллз».



«Моё самое большое достижение в карьере? Участие в Олимпийских играх 1992 года в составе Dream Team. Представлять США на мировой арене вместе с такими парнями, как Майкл Джордан, Мэджик Джонсон и Ларри Бёрд, было чем-то особенным», — приводит слова Пиппена Vanity Fair.



Напомним, сборная США на Играх-1992 считается самой сильной командой в истории баскетбола. В среднем каждый соперник на турнире был обыгран американцами с разницей +40 очков. В финале сборная США уверенно победила сборную Хорватии со счётом 117:85.



Ранее Пиппен обвинил Майкла Джордана в эгоизме.

Новость по теме Скотти Пиппен обвинил Майкла Джордана в эгоизме