Шакил О’Нил продал особняк спустя три года, сбив цену более чем на $ 10 млн

Легендарный баскетболист Шакил О’Нил продал свой особняк во Флориде, от которого пытался избавиться три года. За этот период знаменитый центровой сбросил цену на особняк с $ 28 млн до $ 16,5.



Продать недвижимость Шака пытались сразу пять агентов. За какую сумму в итоге продан дом, остаётся неизвестным. На территории особняка находятся 12 спален, два бассейна и большая баскетбольная площадка. Также имеется гараж, рассчитанный сразу на 17 автомобилей.



О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.

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