Шакил О’Нил продал особняк спустя три года, сбив цену более чем на $ 10 млн
Поделиться
Легендарный баскетболист Шакил О’Нил продал свой особняк во Флориде, от которого пытался избавиться три года. За этот период знаменитый центровой сбросил цену на особняк с $ 28 млн до $ 16,5.
Продать недвижимость Шака пытались сразу пять агентов. За какую сумму в итоге продан дом, остаётся неизвестным. На территории особняка находятся 12 спален, два бассейна и большая баскетбольная площадка. Также имеется гараж, рассчитанный сразу на 17 автомобилей.
О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.
Новость по темеШакил О'Нил назвал топ-4 величайших игроков в истории НБА
Комментарии
- 26 октября 2021
-
14:31
-
13:16
-
12:00
-
11:34
-
10:53
-
10:03
-
09:30
-
08:30
-
08:22
-
08:00
-
05:31
-
01:37
-
00:45
- 25 октября 2021
-
23:29
-
22:49
-
21:48
-
20:56
-
19:44
-
18:44
-
17:54
-
16:21
-
15:16
-
13:56
-
12:50
-
11:59
-
10:55
-
09:38
-
08:28
-
07:48
-
07:15
-
04:35
-
01:34
-
00:34
-
00:11
- 24 октября 2021
-
23:22
Партнерский контент