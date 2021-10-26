«Локомотив-Кубань» подписал двукратного чемпиона НБА
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Клуб Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» объявил о подписании 28-летнего разыгрывающего Куинна Кука. Соглашение с американским игроком рассчитано до конца нынешнего сезона.
Профессиональная карьера Куинна стартовала в 2015 году, когда он выступал в фарм-клубе «Кливленда». В феврале 2017 года он дебютировал в НБА за «Даллас», а заканчивал сезон уже в «Нью-Орлеане». Затем Кук перебрался в «Голден Стэйт», с которым завоевал свой первый титул чемпиона НБА. Второй перстень игрок добыл в 2020 году в составе «Лейкерс». Прошлый сезон Куинн начал в Лос-Анджелесе, но заканчивал в «Кливленде».
Всего в НБА Кук провёл 188 матчей, в среднем набирая 6,4 очка, 1,7 подбора и 1,6 передачу за игру. На счету разыгрывающего 40,8% реализации трёхочковых бросков.
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