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«Барселона» на последней секунде вырвала победу в Турции, «Милан» впервые в сезоне уступил

«Барселона» на последней секунде вырвала победу в Турции, «Милан» впервые в сезоне уступил
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Завершились пять матчей 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги. «Милан» потерпел первое поражение в сезоне, уступив «Баварии» на выезде. «Барселона» осталась непобеждённой, вырвав победу на последней секунде выездного матча с «Фенербахче» благодаря броску форварда Николы Миротича.

«Монако» — «Црвена Звезда» 70:62 (21:12, 20:24, 15:17, 14:9)
М: Альфа Диалло 19 + 7 подборов, Донатас Мотеюнас 14 + 8 подборов, Данило Анджушич 12, Донта Холл 9, Майк Джеймс 8
Ц: Нейт Уолтерс 18, Никола Калинич 14, Огнен Кузмич 10 + 7 подборов

«Фенербахче» — «Барселона» 74:76 (20:15, 9:20, 19:14, 26:27)
Ф: Ян Веселы 24 + 8 подборов, Марко Гудурич 17
Б: Кори Хиггинс 18, Брэндон Дэвис 16, Ник Калатес 11 + 7 передач, Никола Миротич 8 + 7 подборов, Роландс Шмитс 8 + 8 подборов

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

«Олимпиакос» — «Альба» 87:83 (27:19, 25:23, 19:17, 16:24)
О: Тайлер Дорси 13, Костас Папаниколау 12, Костас Слукас 10 + 6 передач
А: Оскар Да Силва 17, Маодо Ло 11, Джалин Смит 10, Луис Олинде 10, Люк Сикма 9 + 10 подборов + 8 передач, Йовел Зусман 9

«Маккаби» — «Жальгирис» 76:62 (16:20, 23:10, 19:16, 18:16)
М: Деррик Уильямс 17 + 7 подборов, Джеймс Наннэлли 15, Анте Жижич 14 + 9 подборов
Ж: Артурас Милакнис 17, Джош Небо 10 + 9 подборов

«Бавария» — «Милан» 83:77 (21:24, 18:15, 20:15, 24:23)
Б: Владимир Лучич 20, Дэрран Хиллиард 17, Кори Уолден 16
A: Николо Мелли 16, Луиджи Датоме 12

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

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