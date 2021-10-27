«Денвер» потерял Николу Йокича из-за травмы

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич получил травму левого колена во второй четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Юта Джаз» (110:122) и не смог выйти на площадку после перерыва. Пока остаётся неясным, сможет ли Йокич помочь «Денверу» в ближайших матчах.



«Я не думаю, что это что-то слишком серьезное. Йокич сказал мне, что почувствовал слабость в левом колене», – приводит слова главного тренера «Наггетс» Майка Мэлоуна The Athletic.



В составе победителей лучшими на площадке были оформивший дабл-дабл Руди Гобер (23 очка и 16 подборов), Донован Митчелл (22 очка) и Джордан Кларксон (19 очков). У «Денвера» наиболее результативными в матче были Никола Йокич (24 очка), Уилл Бартон (21 очко) и Аарон Гордон (20 очков).



Эта победа стала для «Джаз» третьей подряд в трёх встречах. Следующий матч в чемпионате «Юта» проведёт на выезде 29 октября с «Хьюстон Рокетс», а «Денвер» 30 октября дома примет «Даллас Маверикс».