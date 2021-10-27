Эндрю Богут отреагировал на слова Энеса Кантера о бесчинствах в Китае

Бывший игрок «Милуоки Бакс» и «Голден Стэйт Уорриорз», чемпион НБА 2015 года Эндрю Богут поддержал центрового «Бостон Селтикс» Энеса Кантера, занимающегося привлечением внимания к нарушению прав человека в Китае.



«Я поддерживаю того, кто может много потерять, и неважно, согласен я с ним или нет. Я жду, что другие игроки, тренеры и менеджеры поддержат Энеса Кантера и борьбу за неравенство», — написал Богут в своём «твиттере».



Ранее Кантер снова выступил на тему угнетений в Китае. В этот раз баскетболист подверг критике компанию NIke, которая, по его мнению, не говорит о жестокости полиции в Китае и дискриминации ЛГБТ-сообщества.



Nike оперативно ответил на заявление Кантера: «Мы стремится к этичной и ответственной организации производства. Нас беспокоит информация о принудительном труде в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Мы не используем текстиль и другую продукцию, которая там создаётся».