Энтони Дэвис отреагировал на получение новой травмы в матче НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис прокомментировал травму, полученную в матче с «Сан-Антонио Спёрс» (125:121 ОТ). Игрок повредил колено после неудачного приземления, но продолжил играть.
«Меня словно укололо какое-то жало в колено. Сначала укол чувствовался, но потом болевое ощущение притупилось, когда я продолжил играть. Я прощупал колено и решил доиграть матч. Посмотрим, как я буду чувствовать себя, когда проснусь. Немного обработаю ногу льдом и проведу пару других процедур», — рассказал Дэвис пресс-службе клуба.
Напомним, ранее травму получил другой лидер «Лос-Анджелеса» — Леброн Джеймс. Во второй четверти встречи с «Мемфис Гриззлиз» (121:118) Леброн столкнулся с Десмондом Бэйном, после чего провёл несколько минут на скамейке, но вскоре вернулся на паркет. Джеймс пропустил последний матч регулярного чемпионата НБА с «Сан-Антонио».
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