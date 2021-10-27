Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Энтони Дэвис отреагировал на получение новой травмы в матче НБА

Энтони Дэвис отреагировал на получение новой травмы в матче НБА
Комментарии

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис прокомментировал травму, полученную в матче с «Сан-Антонио Спёрс» (125:121 ОТ). Игрок повредил колено после неудачного приземления, но продолжил играть.

«Меня словно укололо какое-то жало в колено. Сначала укол чувствовался, но потом болевое ощущение притупилось, когда я продолжил играть. Я прощупал колено и решил доиграть матч. Посмотрим, как я буду чувствовать себя, когда проснусь. Немного обработаю ногу льдом и проведу пару других процедур», — рассказал Дэвис пресс-службе клуба.

Напомним, ранее травму получил другой лидер «Лос-Анджелеса» — Леброн Джеймс. Во второй четверти встречи с «Мемфис Гриззлиз» (121:118) Леброн столкнулся с Десмондом Бэйном, после чего провёл несколько минут на скамейке, но вскоре вернулся на паркет. Джеймс пропустил последний матч регулярного чемпионата НБА с «Сан-Антонио».

Новость по теме
В «Лейкерс» отреагировали на новую травму Леброна Джеймса
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021