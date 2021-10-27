«Парма» и «Автодор» добыли уверенные победы в Кубке Европы ФИБА
Поделиться
Пермская «Парма» на домашней площадке обыграла «Ден Босх» (Нидерланды) в матче группового этапа Кубка Европы ФИБА — 67:52 (17:7, 20:18, 10:16, 20:11). Самым результативным в составе победителей стал Джеремайя Хилл, набравший 16 очков. У «Ден Босха» 18 очков на счету Марка Карлсона.
Положение команд в группе C: «Ден Босх» – 2-1, «Бенфика» – 1-1, «Парма» – 2-1, «Опава» – 1-2
Саратовский «Автодор» дома разгромил израильский «Хапоэль» (Галиль-Элион) — 102:62 (24:13, 30:14, 23:18, 25:17). У «Автодора» 18 очков набрал Ди Джей Фандерберк. В составе «Хапоэля» лучшую результативность показал Йотам Ханоши — 21 очко.
Положение команд в группе D: «Автодор» – 3-0, «Реджо-Эмилия» – 1-1, «Сарагоса» – 1-1, «Хапоэль» – 0-3
Комментарии
- 27 октября 2021
-
20:48
-
20:11
-
20:07
-
18:47
-
17:52
-
16:44
-
15:28
-
14:46
-
13:42
-
12:58
-
11:54
-
10:44
-
10:40
-
09:35
-
09:00
-
08:50
-
08:49
-
08:44
-
08:07
-
07:22
-
06:30
-
04:58
-
00:03
- 26 октября 2021
-
23:57
-
21:01
-
20:25
-
19:49
-
19:39
-
17:32
-
16:50
-
15:20
-
14:31
-
13:16
-
12:00
-
11:34
Партнерский контент