«Парма» и «Автодор» добыли уверенные победы в Кубке Европы ФИБА

Пермская «Парма» на домашней площадке обыграла «Ден Босх» (Нидерланды) в матче группового этапа Кубка Европы ФИБА — 67:52 (17:7, 20:18, 10:16, 20:11). Самым результативным в составе победителей стал Джеремайя Хилл, набравший 16 очков. У «Ден Босха» 18 очков на счету Марка Карлсона.

Положение команд в группе C: «Ден Босх» – 2-1, «Бенфика» – 1-1, «Парма» – 2-1, «Опава» – 1-2

Саратовский «Автодор» дома разгромил израильский «Хапоэль» (Галиль-Элион) — 102:62 (24:13, 30:14, 23:18, 25:17). У «Автодора» 18 очков набрал Ди Джей Фандерберк. В составе «Хапоэля» лучшую результативность показал Йотам Ханоши — 21 очко.

Положение команд в группе D: «Автодор» – 3-0, «Реджо-Эмилия» – 1-1, «Сарагоса» – 1-1, «Хапоэль» – 0-3