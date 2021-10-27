«Зенит» дома проиграл «Реалу» в матче Евролиги

Петербургский «Зенит» на домашнем паркете уступил испанскому «Реалу» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счётом 68:75 (13:22, 27:17, 17:20, 11:16).
Хозяева долго входили в игру, закончив первую четверть с отставанием в девять очков. Однако во втором игровом отрезке петербуржцы сумели не только отыграться, но и выйти вперёд. После большого перерыва ситуацию на паркете снова контролировали баскетболисты «Реала», в четвёртой четверти сумевшие увеличить преимущество и довести матч до победы.
Самым результативными игроками в составе «Зенита» стали Джордан Лойд и Билли Бэрон, записавшие в свой актив 14 и 11 очков соответственно. У «Реала» 15 очков набрал разыгрывающий Томас Эртель, на очко меньше заработал Уолтер Тавареш.
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