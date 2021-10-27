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«Зенит» дома проиграл «Реалу» в матче Евролиги

«Зенит» дома проиграл «Реалу» в матче Евролиги
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Петербургский «Зенит» на домашнем паркете уступил испанскому «Реалу» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счётом 68:75 (13:22, 27:17, 17:20, 11:16).

Хозяева долго входили в игру, закончив первую четверть с отставанием в девять очков. Однако во втором игровом отрезке петербуржцы сумели не только отыграться, но и выйти вперёд. После большого перерыва ситуацию на паркете снова контролировали баскетболисты «Реала», в четвёртой четверти сумевшие увеличить преимущество и довести матч до победы.

Евролига. Регулярный чемпионат. 6-й тур
27 октября 2021, среда. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
68 : 75
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Зенит: Бэрон - 14, Лойд - 11, Понитка - 10, Мики - 9, Гудайтис - 6, Зубков - 6, Пойтресс - 6, Фрэнкамп - 4, Кузминскас - 2, Д. Кулагин, Карасёв, Пушков
Реал Мадрид: Эртель - 15, Тавареш - 14, Козёр - 13, Ябуселе - 11, Абальде - 9, Алосен - 5, Пуарье - 4, Льюль - 2, Ханга - 2, Ндиайе, Тэйлор, Фернандес

Самым результативными игроками в составе «Зенита» стали Джордан Лойд и Билли Бэрон, записавшие в свой актив 14 и 11 очков соответственно. У «Реала» 15 очков набрал разыгрывающий Томас Эртель, на очко меньше заработал Уолтер Тавареш.

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