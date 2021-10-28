Второй лучший скорер НБА дважды промахнулся при выходе на кольцо без сопротивления

Атакующий защитник «Вашингтон Уизардс», второй лучший бомбардир прошлого сезона НБА Брэдли Бил во время матча регулярного чемпионата НБА с «Бостон Селтикс» дважды допустил промах при выходе под кольцо соперников, несмотря на то, что он бросал без сопротивления. С третьей попытки Билу всё же удалось отправить мяч в кольцо. Видеозапись момента была опубликована в «твиттере» NBA on ESPN.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в «твиттере» NBA on ESPN.

Напомним, накануне Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» «Бостон Селтикс» дома уступил «Вашингтон Уизардс» — 107:116. В составе гостей дабл-дабл оформил Монтрезл Харрелл – 25 очков, 11 подборов и 1 передач. Он стал самым результативным игроком матча.



Брэдли Бил по итогам матча набрал 17 очков, реализовав всего 7 из 19 попыток бросков из зоны и ни разу за шесть попыток не попав в кольцо из-за дуги.