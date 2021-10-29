Хаслем: без меня Леброн, Уэйд и Бош не выиграли бы ни одного титула

Капитан «Майами Хит» Юдонис Хаслем считает, что его команда не смогла бы завоевать ни одного титула без него.

«Был момент, когда «Майами» нужны были только громкие имена. Они не думали обо мне. Единственным, кто думал, был Уэйд. Он понял мою важность для этого города и франшизы, и хорошо, что понял, потому что это окупилось. Мне плевать, что все говорят, без меня мы не выиграли бы ни одного титула. Я сделал свою работу, и это всё, что от меня требовалось. Когда встал вопрос обо мне, я рад, что Уэйд встал и сказал: «Нам нужен этот парень». Потому что иногда люди зацикливаются на знаках доллара, а то, что приносит «центы», не всегда имеет смысл.



Вы можете окружать парней, которые водят автобус, которые сидят в автобусе, но если у вас нет кого-то, кто может поменять шины и масло, ваш автобус не поедет. Вам нужен такой парень, как я: который будет делать грязную работу, брать на себя ответственность делать то, что не отображается в статистике, но это приносит победу. Уэйд понимал это, Леброн понимал это, Бош понимал это. Если бы они этого не понимали, то эти парни ни за что не согласились бы получать меньше денег и отрезать кусок своего пирога, чтобы я остался», — цитирует Хаслема GQ.