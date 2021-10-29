Джеймс Харден пятью словами отреагировал на резкий спад по всем направлениям статистики

Атакующий защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден после неудачного старта в новом сезоне оставил в «Твиттере» послание для поклонников бруклинской команды.

«Не напрягайтесь, не торопите события», — написал Харден.

Напомним, в первых пяти матчах регулярного чемпионата НБА «Бруклин» одержал всего лишь две победы. Сам Джеймс набирает в среднем 16,6 очка за игру, а его процент попаданий с игры упал до значения 35,9 (33,3 из-за дуги).



Кроме того, новая трактовка нарушений правил, принятая в НБА с начала сезона, лишила Хардена возможности набирать много очков со штрафных. На старте сезона защитник исполняет лишь 3 попытки с линии за игру – это самый низкий показатель в карьере Джеймса с его дебютного года в НБА.