Гомельский объяснил, почему «Анадолу Эфес» проваливает сезон Евролиги

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский объяснил причины, по которым «Анадолу Эфес» провалился на старте регулярного чемпионата Евролиги сезона-2021/2022.
«Атаман ничего не захотел менять в тактике игры по сравнению с прошлым сезоном. Руководствовался, видимо, пословицей: „От добра — добра не ищут“. А соперники хорошо изучили „Эфес“, манеру игроков, способы завершения атак и подстраховок в обороне. Отсюда и результат», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.
Напомни, ранее «Анадолу Эфес» разгромно проиграл «Панатинаикосу» (69:95) в матче 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Турецкий клуб потерпел пятое поражение в шести первых турах. Это худший старт в истории Евролиги для действующего победителя турнира по итогам шести матчей.
«Анадолу Эфес» в стартовом матче регулярного чемпионата потерпел поражение от мадридского «Реала», за которым последовали поражения от ЦСКА, АСВЕЛа и «Милана». В пятом туре «Анадолу Эфес» с трудом справился с казанским УНИКСом, а накануне проиграл «Панатинаикосу». В седьмом туре регулярного чемпионата Евролиги турецкий клуб сыграет на домашней площадке с «Жальгирисом». Встреча состоится 29 октября.
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