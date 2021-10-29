Майк Джеймс назвал одно из главных отличий НБА от европейского баскетбола

Защитник «Монако» Майк Джеймс рассказал об одном из главных отличий НБА от европейского баскетбола.

«В НБА очки набирать легче, чем в Европе», — цитирует Джеймса Basket le Mag.

Джеймс провёл в московском ЦСКА два неполных сезона, приняв участие в 87 матчах. В них американец в среднем набирал 18,8 очка и отдавал 4,7 передачи. Джеймс завершал сезон-2020/2021 в составе клуба НБА «Бруклин Нетс», где принял участие в 13 встречах, набирая в среднем 7,7 очка за 18 минут. Некоторое время Майк выступал в товарищеских матчах за ЦСКА-2, после чего с ним расторгли контракт. Перед стартом нынешнего сезона Джеймс подписал контракт с «Монако». В составе «Монако» в нынешнем розыгрыше Евролиги Джеймс принял участие в пяти встречах, набирая в среднем 18,2 очка за игру.