«Зенит» разгромил «Басконию» с разницей +29 в Евролиге

Санкт-петербургский «Зенит» на домашнем паркете переиграл испанскую «Басконию» в матче седьмого тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счётом 83:54.
Встреча началась в равной борьбе, к первому перерыву испанской команде удалось вырваться вперёд всего на два очка. Однако ситуация изменилась во второй десятиминутке, когда «Басконии» удалось набрать всего семь очков против 24 у санкт-петербургской команды. В третьем игровом отрезке защита «Зенита» опять была на высоте — «Баскония» вновь набрала всего семь очков, в то время как «Зенит» — 20. К заключительной четверти счёт на табло был 65:37 в пользу «Зенита». В четвёртой десятиминутке «Басконии» так и не удалось отыграться.
Самым результативным игроком матча в составе «Зенита» стал Джордан Лойд, набравший 20 очков. В составе «Басконии» 13 очков на свой счёт записал Джейсон Грейнджер.
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