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«Зенит» разгромил «Басконию» с разницей +29 в Евролиге

«Зенит» разгромил «Басконию» с разницей +29 в Евролиге
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Санкт-петербургский «Зенит» на домашнем паркете переиграл испанскую «Басконию» в матче седьмого тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счётом 83:54.

Встреча началась в равной борьбе, к первому перерыву испанской команде удалось вырваться вперёд всего на два очка. Однако ситуация изменилась во второй десятиминутке, когда «Басконии» удалось набрать всего семь очков против 24 у санкт-петербургской команды. В третьем игровом отрезке защита «Зенита» опять была на высоте — «Баскония» вновь набрала всего семь очков, в то время как «Зенит» — 20. К заключительной четверти счёт на табло был 65:37 в пользу «Зенита». В четвёртой десятиминутке «Басконии» так и не удалось отыграться.

Евролига. Регулярный чемпионат. 7-й тур
29 октября 2021, пятница. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
4-я четверть
83 : 54
Баскония
Витория, Испания
Зенит: Лойд - 20, Д. Кулагин - 12, Бэрон - 10, Мики - 10, Гудайтис - 8, Пойтресс - 8, Зубков - 6, Понитка - 4, Кузминскас - 3, Фрэнкамп - 2, Захаров, Карасёв
Баскония: Грейнджер - 13, Болдуин - 12, Фонтеккио - 12, Нноко - 9, Эноч - 4, Куруцс - 3, Костелло - 1, Баррера, Маринкович, Седекерскис

Самым результативным игроком матча в составе «Зенита» стал Джордан Лойд, набравший 20 очков. В составе «Басконии» 13 очков на свой счёт записал Джейсон Грейнджер.

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