Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ЦСКА крупно проиграл «Монако» в Евролиге, растеряв преимущество +22 по ходу матча

ЦСКА крупно проиграл «Монако» в Евролиге, растеряв преимущество +22 по ходу матча
Комментарии

Московский ЦСКА на выезде уступил «Монако» в матче седьмого тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счётом 97:80.

Армейцам удалось успешно начать матч, поведя к первому перерыву со счётом 25:13. Во втором игровом отрезке «Монако» удалось прибавить в концовке, несмотря на то, что в ходе десятиминутки преимущество ЦСКА достигало 22 очков. К большому перерыву команды подошли со счётом 52:39.

Однако в третьей четверти «Монако» удалось совершить рывок и не только отыграть отставание, но и выйти вперёд перед заключительным игровым отрезком. В решающей четверти сильнее вновь оказались игроки «Монако». Итоговый счёт встречи — 97:80 (13:25, 26:27, 28:12, 30:16).

Евролига. Регулярный чемпионат. 7-й тур
29 октября 2021, пятница. 21:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
97 : 80
ЦСКА
Москва, Россия
Монако: Холл - 17, Анджушич - 16, Мотум - 12, Бэйкон - 11, Ли - 11, Джеймс - 10, Диалло - 10, Грэй - 3, Мотеюнас - 3, Бутсиэль - 2, Файе - 2, Демаис-Баллу
ЦСКА: Клайберн - 19, Швед - 15, Боломбой - 13, Лундберг - 7, Фойгтман - 7, Хэкетт - 7, Фарид - 5, Курбанов - 4, Ивлев - 2, Антонов - 1, Ухов, Хоменко

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Донта Холл, набравший 17 очков. Экс-игрок ЦСКА Майк Джеймс, ныне выступающий за «Монако», набрал десять очков. В составе ЦСКА отличился Уилл Клайберн, записавший на свой счёт 19 очков.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021