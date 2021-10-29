Майк Джеймс набрал 14 очков при 0/4 из-за дуги в первом матче с ЦСКА после отчисления
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Защитник «Монако» Майк Джеймс набрал 10 очков (4/8 двухочковых, 0/4 трёхочковых, 2/4 штрафных) и 8 передач при рейтинге эффективности 14 баллов в матче 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги с ЦСКА (97:80).
Джеймс проводил первую игру с ЦСКА после отчисления из московского клуба в сентябре. Джеймс провёл в ЦСКА два неполных сезона, приняв участие в 87 матчах. В них американец в среднем набирал 18,8 очка и отдавал 4,7 передачи. Джеймс завершал сезон-2020/2021 в составе клуба НБА «Бруклин Нетс». В последнее время Майк выступал в товарищеских матчах за ЦСКА-2, после чего контракт с ним был расторгнут. В услугах американского баскетболиста были заинтересованы несколько европейских клубов. Майк решил продолжить карьеру в «Монако».
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