Майк Джеймс высказался о победе над ЦСКА после камбэка с отставания «-21»

Защитник «Монако» Майк Джеймс поделился мнением после матча седьмого тура регулярного чемпионата Евролиги с ЦСКА (97:80), в котором его команда сумела совершить камбэк после отставания «-21» в первой половине

«Нам была непременно нужна эта победа. Ранее на домашней площадке мы уступили «Барселоне» в напряжённой игре. Тяжело проиграть так, особенно когда почти весь матч лидировал в счёте. Мы хотели выйти на площадку и биться. Очевидно, что ЦСКА — это отличная команда. Перед ними стоит цель выйти в «Финал четырёх». Было приятно выиграть, тем более после предыдущего поражения здесь», — приводит слова Джеймса официальный сайт Евролиги.

Джеймс набрал 10 очков (4/8 двухочковых, 0/4 трёхочковых, 2/4 штрафных) и сделал 8 передач при рейтинге эффективности 14 баллов.