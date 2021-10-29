Майк Джеймс высказался о победе над ЦСКА после камбэка с отставания «-21»

Защитник «Монако» Майк Джеймс поделился мнением после матча седьмого тура регулярного чемпионата Евролиги с ЦСКА (97:80), в котором его команда сумела совершить камбэк после отставания «-21» в первой половине
«Нам была непременно нужна эта победа. Ранее на домашней площадке мы уступили «Барселоне» в напряжённой игре. Тяжело проиграть так, особенно когда почти весь матч лидировал в счёте. Мы хотели выйти на площадку и биться. Очевидно, что ЦСКА — это отличная команда. Перед ними стоит цель выйти в «Финал четырёх». Было приятно выиграть, тем более после предыдущего поражения здесь», — приводит слова Джеймса официальный сайт Евролиги.
Джеймс набрал 10 очков (4/8 двухочковых, 0/4 трёхочковых, 2/4 штрафных) и сделал 8 передач при рейтинге эффективности 14 баллов.
- 30 октября 2021
-
00:51
- 29 октября 2021
-
23:56
-
23:43
-
23:33
-
23:31
-
23:26
-
22:55
-
21:51
-
21:48
-
21:42
-
21:39
-
20:48
-
19:39
-
18:43
-
17:31
-
16:36
-
15:15
-
14:23
-
13:37
-
12:08
-
11:14
-
10:33
-
09:26
-
08:54
-
07:52
-
04:38
-
00:08
- 28 октября 2021
-
23:30
-
23:05
-
21:36
-
20:20
-
19:16
-
17:53
-
17:23
-
16:29