Димитрис Итудис назвал ключевую причину потери преимущества «+21» в матче с «Монако»
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после матча седьмого тура регулярного чемпионата Евролиги с «Монако» (80:97) отметил превосходство соперника в функциональной готовности.
«Ключом к победе «Монако» стала выносливость. У соперника был дополнительный день отдыха. Мы допустили очень много потерь. Было множество заслонов в движении, мы не могли защищаться», — приводит слова Итудиса официальный сайт Евролиги.
ЦСКА лидировал «+21» в первой половине, но после перерыва растерял преимущество. Самым результативным игроком матча в составе «Монако» стал Донта Холл, набравший 17 очков. Экс-игрок ЦСКА Майк Джеймс, ныне выступающий за «Монако», набрал десять очков. В составе ЦСКА отличился Уилл Клайберн, записавший на свой счёт 19 очков.
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