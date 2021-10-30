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«Нетс» обыграли «Пэйсерс» благодаря дабл-даблу Дюранта, «Пеликанс» уступили «Кингз»

«Нетс» обыграли «Пэйсерс» благодаря дабл-даблу Дюранта, «Пеликанс» уступили «Кингз»
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В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс» дома обыграл «Индиану Пэйсерс» со счётом 105:98.

В составе победителей лучшими на площадке были Джеймс Харден (29 очков), оформивший дабл-дабл Кевин Дюрант (22 очка и 11 подборов) и Ламаркус Олдридж (21 очко). В составе «Индианы» наиболее результативными в матче были Торри Крэйг (28 очков и 11 подборов), Крис Дуарте (19 очков) и Домантас Сабонис (16 очков).

НБА - регулярный чемпионат
30 октября 2021, суббота. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
105 : 98
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Бруклин Нетс: Харден - 29, Дюрант - 22, Олдридж - 21, Харрис - 9, Браун - 8, Миллсэп - 8, Миллз - 5, Гриффин - 3, Бембри, Джонсон, Дюк, Ирвинг, Картер, Клэкстон, Томас, Шарп, Эдвардс
Индиана Пэйсерс: Крэйг - 28, Дуарте - 19, Сабонис - 16, Лэмб - 12, Тёрнер - 9, Макконнелл - 8, Холидэй - 6, Битадзе, Бриссетт, Брогдон, Вашингтон, Джарро, Джексон, ЛеВерт, Мартин, Уонамэйкер, Уоррен

В другом матче игрового дня «Сакраменто Кингз» на выезде обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 113:109. В составе «Кингз» лучшими на паркете были Де'Аарон Фокс (23 очка), Ричаун Холмс (21 очко) и Бадди Хилд (20 очков). У «Пеликанс» наиболее заметными в игре стали Йонас Валанчюнас (24 очка и 13 подборов), Брэндон Ингрэм (22 очка) и Девонте Грэм (16 очков).

НБА - регулярный чемпионат
30 октября 2021, суббота. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
109 : 113
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Нью-Орлеан Пеликанс: Валанчюнас - 24, Ингрэм - 22, Грэм - 16, Джонс - 12, Александер-Уолкер - 11, Хэйс - 9, Харт - 6, Маршалл - 4, Мёрфи - 3, Льюис - 2, Альварадо, Лозада, Саторански, Темпл, Уильямсон, Хоммс, Эрнангомес
Сакраменто Кингз: Фокс - 23, Холмс - 21, Хилд - 20, Барнс - 18, Халибёртон - 17, Митчелл - 8, Лень - 4, Дэвис - 2, Багли III, Вудард, Джонс, Кета, Кинг, Мету, Рэмси, Томпсон, Харклесс

Кроме того, «Майами Хит» обыграл «Шарлотт Хорнетс» (114:99), а «Торонто Рэпторс» одержал победу над «Орландо Мэджик» (110:109.)

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