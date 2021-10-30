«Нетс» обыграли «Пэйсерс» благодаря дабл-даблу Дюранта, «Пеликанс» уступили «Кингз»

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс» дома обыграл «Индиану Пэйсерс» со счётом 105:98.
В составе победителей лучшими на площадке были Джеймс Харден (29 очков), оформивший дабл-дабл Кевин Дюрант (22 очка и 11 подборов) и Ламаркус Олдридж (21 очко). В составе «Индианы» наиболее результативными в матче были Торри Крэйг (28 очков и 11 подборов), Крис Дуарте (19 очков) и Домантас Сабонис (16 очков).
В другом матче игрового дня «Сакраменто Кингз» на выезде обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 113:109. В составе «Кингз» лучшими на паркете были Де'Аарон Фокс (23 очка), Ричаун Холмс (21 очко) и Бадди Хилд (20 очков). У «Пеликанс» наиболее заметными в игре стали Йонас Валанчюнас (24 очка и 13 подборов), Брэндон Ингрэм (22 очка) и Девонте Грэм (16 очков).
Кроме того, «Майами Хит» обыграл «Шарлотт Хорнетс» (114:99), а «Торонто Рэпторс» одержал победу над «Орландо Мэджик» (110:109.)
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