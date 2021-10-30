Ламаркус Олдридж покорил знаковое достижение в НБА. Дюрант и Харден отреагировали

Тяжелый форвард «Бруклин Нетс» Ламаркус Олдридж набрал 21 очко в матче регулярного чемпионата НБА с «Индиана Пэйсерс» (105:98).



Олдридж довел карьерный показатель результативности до отметки 20 011 очков, став 48-м игроком в истории НБА, который сумел набрать как минимум 20 тысяч очков. Только 7 действующих игроков НБА покоряли данное достижение.



«У Ламаркуса инстинкты скорера. Это потрясающее достижение, серьезный рубеж», – приводит слова форварда «Бруклина» Кевин Дюранта ESPN.

«Олдридж вошёл в клуб, где есть я и Кевин Дюрант? В какой ещё клуб? Даже не знаю, что об этом сказать», — шутливо высказался о достижении одноклубника Харден.

Олдридж по ходу прошлого сезона вынужден был завершить карьеру из-за проблем со здоровьем, но в межсезонье вернулся в «Нетс».