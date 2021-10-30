Ламаркус Олдридж покорил знаковое достижение в НБА. Дюрант и Харден отреагировали

Тяжелый форвард «Бруклин Нетс» Ламаркус Олдридж набрал 21 очко в матче регулярного чемпионата НБА с «Индиана Пэйсерс» (105:98).
Олдридж довел карьерный показатель результативности до отметки 20 011 очков, став 48-м игроком в истории НБА, который сумел набрать как минимум 20 тысяч очков. Только 7 действующих игроков НБА покоряли данное достижение.
«У Ламаркуса инстинкты скорера. Это потрясающее достижение, серьезный рубеж», – приводит слова форварда «Бруклина» Кевин Дюранта ESPN.
«Олдридж вошёл в клуб, где есть я и Кевин Дюрант? В какой ещё клуб? Даже не знаю, что об этом сказать», — шутливо высказался о достижении одноклубника Харден.
Олдридж по ходу прошлого сезона вынужден был завершить карьеру из-за проблем со здоровьем, но в межсезонье вернулся в «Нетс».
- 30 октября 2021
-
09:25
-
08:56
-
08:49
-
08:26
-
06:37
-
00:51
- 29 октября 2021
-
23:56
-
23:43
-
23:33
-
23:31
-
23:26
-
22:55
-
21:51
-
21:48
-
21:42
-
21:39
-
20:48
-
19:39
-
18:43
-
17:31
-
16:36
-
15:15
-
14:23
-
13:37
-
12:08
-
11:14
-
10:33
-
09:26
-
08:54
-
07:52
-
04:38
-
00:08
- 28 октября 2021
-
23:30
-
23:05
-
21:36