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Бен Симмонс выбрал клуб, в который предпочитает перейти из «Филадельфии»

Бен Симмонс выбрал клуб, в который предпочитает перейти из «Филадельфии»
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Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс определился с клубом, в котором он хотел бы продолжить карьеру, сообщает NBA Analysis Network. По информации источника, Симмонс заинтересован в переходе в «Голден Стэйт Уорриорз». Однако, как сообщалось ранее, команды уже вели переговоры и не смогли договориться об обмене из-за высоких требований «Сиксерс».

Как сообщалось ранее, руководство «Филадельфии» планирует подождать до 15 декабря, прежде чем вести конкретные переговоры по обмену Симмонса. Такой срок установлен из-за того, что 15 декабря значительная часть игроков НБА, у которых сейчас действует запрет на обмен, станет доступна для сделок.

Когда свободный агент заключает новый контракт в межсезонье, он становится доступен для обмена либо 15 декабря, либо через три месяца после подписания, в зависимости от того, какая дата позже.

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