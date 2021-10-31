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«Жальгирис» подписал известного игрока Евролиги

«Жальгирис» подписал известного игрока Евролиги
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Атакующий защитник Зоран Драгич подписал контракт с «Жальгирисом» до конца сезона-2021/2022, сообщает официальный сайт Евролиги.

В литовском клубе 32-летний Драгич будет работать под руководством главного тренера Юре Здовца, с которым ранее пересекался во время выступления в составе сборной Словении. Драгич в прошлом сезоне играл в испанской «Басконии». Словенский баскетболист набирал 8,5 очка и 1,6 подбора в среднем за игру в Евролиге.

«Жальгирис» потерпел 7 подряд поражений на старте регулярного чемпионата Евролиги сезона-2021/2022. Команда занимает последнее место в турнирной таблице, является единственным участником турнира без побед. Все остальные клубы выиграли как минимум дважды в нынешнем сезоне.

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