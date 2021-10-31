Первый номер драфта провёл одну из худших дебютных игр в истории НБА

Разыгрывающий «Детройт Пистонс» Кейд Каннингем в матче регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик» (110:103) набрал 2 очка (1/8 с игры), 2 передачи, 7 подборов и 1 блок-шот. Выбранный под первым номером драфта-2021 баскетболист дебютировал в НБА в составе «Пистонс», пропустив стартовые матчи сезона из-за травмы голеностопа.
Каннингем показал второй худший процент точности для первого номера драфта в дебютном матче в НБА. Энтони Беннет бросил 0 из 5 с игры в сезоне-2013/2014. Грег Оден, Яо Мин, Даг Коллинз, Андреа Барньяни, Кваме Браун, Кент Бенсон, Лару Мартин, Каззи Расселл — другие первые номера драфта в истории, которые не смогли набрать более 2 очков в дебютном матче в НБА.
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