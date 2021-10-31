В «Лейкерс» отреагировали на успех 3 экс-игроков после обмена в другой клуб

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнк Вогель дал комментарий по поводу Кайла Кузмы, Монтрезла Харрелла и Кентавиуса Колдуэлла-Поупа, которые этим летом были обменяны в «Вашингтон Уизардз».

В одном из последних матчей с «Атлантой Хоукс» баскетболисты набрали на троих 69 очков и совершили 29 подборов.

«Очень рад за них. Люблю этих парней!», — приводит слова Вогеля журналист Райан Уорд в своём «твиттере».

Напомним, в нынешнее межсезонье «Уизардс» обменяли разыгрывающего Расселла Уэстбрука на пики второго раунда драфтов-2024 и 2028 в «Лос-Анджелес Лейкерс» на Кайла Кузму, Кентавиуса Колдуэлла-Поупа, Монтрезла Харрелла и 22-й пик драфта-2021.

Cегодня ночью, 31 октября, «Вашингтон» на своей площадке обыграл «Бостон Селтикс» со счётом 115:112 после двух овертаймов.