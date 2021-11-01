«Юта» обыграла «Милуоки», «Портленд» проиграл «Шарлотт»
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В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Юта Джаз» в гостях обыграли «Милуоки Бакс» со счётом 107:95.
В составе победителей лучшими в матче были Донован Митчелл (28 очков), Майк Конли (20 очков) и Джордан Кларксон (15 очков). У «Бакс» наиболее результативными в игре были Яннис Адетокунбо (25 очков), Грейсон Аллен (18 очков) и Бобби Портис (15 очков).
В другом матче игрового дня «Портленд Трэйл Блэйзерс» на выезде уступили «Шарлотт Хорнетс» со счётом 113:125. В составе «Хорнетс» лучшими на паркете были Ламело Болл (27 очков), Келли Убре (26 очков) и Майлс Бриджес (19 очков). У гостей наиболее заметными в игре были Си Джей Макколлум (22 очка), Анферни Саймонс (19 очков) и Норман Пауэлл (17 очков).
НБА - регулярный чемпионат
01 ноября 2021, понедельник. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
125 : 113
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Шарлотт Хорнетс: Болл - 27, Убре - 26, Бриджес - 19, Вашингтон - 17, Розир - 14, Хэйворд - 12, Мартин - 4, Пламли - 4, Смит - 2, Букнайт, Джонс, Кулбока, Кэри, Льюис, Макдэниелс, Ричардс, Тор
Портленд Трэйл Блэйзерс: Макколлум - 25, Саймонс - 19, Лиллард - 14, Пауэлл - 14, Нуркич - 13, Литтл - 8, Нэнс - 8, Зеллер - 6, Ковингтон - 6, Блевинс, Браун, Маклемор, Смит, Снелл, Уотфорд, Эллеби
НБА - регулярный чемпионат
01 ноября 2021, понедельник. 02:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
95 : 107
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 25, Аллен - 18, Портис - 15, Хилл - 11, Адетокунбо - 10, Робинсон - 9, Коннотон - 5, Нвора - 2, Дивинченцо, Калаицакис, Лопес, Мамукелашвили, Миддлтон, Оджелей, Холидэй, Худ
Юта Джаз: Митчелл - 28, Конли - 20, Кларксон - 15, Богданович - 14, Гобер - 9, О'Нил - 7, Инглс - 5, Пэскелл - 5, Уайтсайд - 4, Азубуике, Батлер, Гэй, Они, Фиттс, Форрест, Хьюз
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