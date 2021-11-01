«Юта» обыграла «Милуоки», «Портленд» проиграл «Шарлотт»

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Юта Джаз» в гостях обыграли «Милуоки Бакс» со счётом 107:95.



В составе победителей лучшими в матче были Донован Митчелл (28 очков), Майк Конли (20 очков) и Джордан Кларксон (15 очков). У «Бакс» наиболее результативными в игре были Яннис Адетокунбо (25 очков), Грейсон Аллен (18 очков) и Бобби Портис (15 очков).



В другом матче игрового дня «Портленд Трэйл Блэйзерс» на выезде уступили «Шарлотт Хорнетс» со счётом 113:125. В составе «Хорнетс» лучшими на паркете были Ламело Болл (27 очков), Келли Убре (26 очков) и Майлс Бриджес (19 очков). У гостей наиболее заметными в игре были Си Джей Макколлум (22 очка), Анферни Саймонс (19 очков) и Норман Пауэлл (17 очков).