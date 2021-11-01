Трипл-дабл Хардена помог «Бруклину» обыграть «Детройт»

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Детройт Пистонс». Встреча состоялась в Нью-Йорке на стадионе «Барклайс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 117:91.

В составе победителей самым результативным стал Кевин Дюрант, записав в свой актив 23 очка. Джеймс Харден оформил трипл-дабл из 18 очков, 10 подборов и 12 передач.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Кори Джозеф.

«Бруклин» одержал третью победу за последние четыре матча. «Детройт», в свою очередь, потерпел пятое поражение за последние шесть игр.

В следующем матче «Бруклин» встретится с «Атлантой Хоукс». «Детройт», в свою очередь, встретится с «Милуоки Бакс». Матчи пройдут 4 и 3 ноября соответственно.