Трипл-дабл Хардена помог «Бруклину» обыграть «Детройт»
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Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Детройт Пистонс». Встреча состоялась в Нью-Йорке на стадионе «Барклайс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 117:91.
В составе победителей самым результативным стал Кевин Дюрант, записав в свой актив 23 очка. Джеймс Харден оформил трипл-дабл из 18 очков, 10 подборов и 12 передач.
В составе проигравшей команды самым результативным стал Кори Джозеф.
«Бруклин» одержал третью победу за последние четыре матча. «Детройт», в свою очередь, потерпел пятое поражение за последние шесть игр.
В следующем матче «Бруклин» встретится с «Атлантой Хоукс». «Детройт», в свою очередь, встретится с «Милуоки Бакс». Матчи пройдут 4 и 3 ноября соответственно.
НБА - регулярный чемпионат
01 ноября 2021, понедельник. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
117 : 91
Детройт Пистонс
Детройт
Бруклин Нетс: Дюрант - 23, Харден - 18, Олдридж - 16, Бембри - 15, Харрис - 12, Гриффин - 8, Картер - 8, Миллз - 7, Шарп - 5, Джонсон - 3, Браун - 2, Дюк, Ирвинг, Клэкстон, Миллсэп, Томас, Эдвардс
Детройт Пистонс: Джозеф - 13, Джексон - 12, Грант - 11, Бей - 9, Олиник - 9, Лайлз - 8, Джексон - 6, Диалло - 6, Хейз - 6, Стюарт - 5, Пикетт - 3, Гарза - 2, Ли - 1, Каннингем, Ливерс, Макгрудер, Смит
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