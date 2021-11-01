Гомельский назвал проблему ЦСКА, которая проявилась в матчах Евролиги во Франции

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о причинах неудачных матчей ЦСКА во Франции. Напомним, подопечные Димитриса Итудиса проиграли в рамках Евролиги АСВЕЛу (68:70) и «Монако» (80:97). В игре с «Монако» москвичи упустили преимущество в 22 очка, которое имели после второй четверти.



«Мне кажется, что состав ЦСКА достаточно глубок, ротация стала короче из-за травм трёх игроков, но всё же остаётся качественной. В матчах во Франции в команде не было игрока, которого можно было бы назвать лидером. И я не про количество индивидуальных атак, а про лидерские качества, которые могут «завести» команду личным примером», — написал Гомельский на своём официальном сайте.



Ранее Гомельский назвал позицию в ЦСКА, которая требует усиления.

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