Гомельский назвал проблему ЦСКА, которая проявилась в матчах Евролиги во Франции

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о причинах неудачных матчей ЦСКА во Франции. Напомним, подопечные Димитриса Итудиса проиграли в рамках Евролиги АСВЕЛу (68:70) и «Монако» (80:97). В игре с «Монако» москвичи упустили преимущество в 22 очка, которое имели после второй четверти.
«Мне кажется, что состав ЦСКА достаточно глубок, ротация стала короче из-за травм трёх игроков, но всё же остаётся качественной. В матчах во Франции в команде не было игрока, которого можно было бы назвать лидером. И я не про количество индивидуальных атак, а про лидерские качества, которые могут «завести» команду личным примером», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
Ранее Гомельский назвал позицию в ЦСКА, которая требует усиления.
- 1 ноября 2021
-
13:33
-
13:20
-
13:14
-
13:11
-
12:49
-
11:41
-
10:47
-
10:17
-
10:14
-
09:17
-
09:03
-
07:58
-
04:51
-
04:36
-
01:20
-
00:50
- 31 октября 2021
-
23:33
-
22:29
-
21:58
-
20:51
-
19:41
-
18:49
-
17:27
-
16:45
-
15:59
-
14:34
-
13:41
-
12:41
-
11:49
-
10:50
-
09:31
-
08:41
-
06:07
-
00:36
-
00:08