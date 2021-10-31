Гомельский назвал позицию в ЦСКА, которая требует усиления

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский считает, что ЦСКА требуется усиление на позиции первого номера.
«Позиция 1-го номера требует усиления. А вот на позиции атакующего защитника в ЦСКА собраны очень сильные игроки, способные набирать по 30 очков на круг. Не забывайте, что есть и Григонис, который пока травмирован», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.
Напомним, в недавнем матче с «Монако» армейцы на выезде потерпели поражение с разгромным счётом 80:97. Игра проходила в рамках седьмого тура Евролиги. Примечательно, что после двух четвертей преимущество московского клуба составляло 22 очка.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Донта Холл, набравший 17 очков. Экс-игрок ЦСКА Майк Джеймс, ныне выступающий за «Монако», набрал десять очков. В составе ЦСКА отличился Уилл Клайберн, записавший на свой счёт 19 очков.
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