Фантастический реверс-данк Леброна через 19-летнего новичка — момент дня в НБА

НБА представила топ-10 моментов игрового дня регулярного чемпионата.
В подборке представлены роскошный проход защитника «Бруклин Нетс» Джеймса Хардена, эффектный аллей-уп игроков «Милуоки Бакс» Пэта Конноттона и Янниса Адетокунбо, блестящая передача не глядя разыгрывающего «Шарлотт Хорнетс» Иша Смита под данк форварду Пи Джей Вашингтону, зрелищный бросок сверху разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселла Уэстбрука после сольного прохода, невероятное попадание защитника «Даллас Маверикс» Луки Дончича с центрального логотипа. Лучший момент дня — сокрушительный реверс-данк форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса через 19-летнего новичка «Хьюстон Рокетс» Джейлена Грина.
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