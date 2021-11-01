«Зенит» разгромил «Енисей» в Единой лиге ВТБ

Санкт-петербургский «Зенит» одержал уверенную победу в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем». Встреча завершилась со счётом 79:56 в пользу «Зенита».
Гости с первой четверти захватили инициативу в матче, поведя к первому перерыву со счётом 21:14. Во втором игровом отрезке «Зениту» удалось довести преимущество до двузначного — 37:27.
В третьей четверти вновь сильнее оказались гости паркета, к заключительной десятиминутке преимущество санкт-петербургской команды составляло 13 очков. В заключительном игровом отрезке «Зениту» удалось поставить красивую точку, доведя счёт до разгромного — 25:15 по итогам четверти и 79:56 по итогам матча.
В составе победителей самым результативным игроком стал Джордан Мики, набравший 20 очков. В составе хозяев 18 очков на счету Даррала Уиллиса.
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