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«Зенит» разгромил «Енисей» в Единой лиге ВТБ

«Зенит» разгромил «Енисей» в Единой лиге ВТБ
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Санкт-петербургский «Зенит» одержал уверенную победу в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем». Встреча завершилась со счётом 79:56 в пользу «Зенита».

Гости с первой четверти захватили инициативу в матче, поведя к первому перерыву со счётом 21:14. Во втором игровом отрезке «Зениту» удалось довести преимущество до двузначного — 37:27.

В третьей четверти вновь сильнее оказались гости паркета, к заключительной десятиминутке преимущество санкт-петербургской команды составляло 13 очков. В заключительном игровом отрезке «Зениту» удалось поставить красивую точку, доведя счёт до разгромного — 25:15 по итогам четверти и 79:56 по итогам матча.

В составе победителей самым результативным игроком стал Джордан Мики, набравший 20 очков. В составе хозяев 18 очков на счету Даррала Уиллиса.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
01 ноября 2021, понедельник. 15:30 МСК
Енисей
Красноярск, Россия
Окончен
56 : 79
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Енисей: Уиллис - 18, Лемар - 11, Уэйр - 10, Браун - 7, Бабушкин - 2, Балашов - 2, Викторов - 2, Винник - 2, Герасимов - 2, Ершов, Митусов, Сонько
Зенит: Мики - 20, Бэрон - 13, Пойтресс - 9, Пушков - 9, Лойд - 8, Вольхин - 5, Зубков - 5, Понитка - 4, Фрэнкамп - 4, Карасёв - 2, Захаров, Топтунов
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