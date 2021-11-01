Майк Джеймс отреагировал на замечание, что он может быть только скорером в баскетболе

Защитник «Монако» Майк Джеймс отреагировал на слова фанатов о том, что он может быть только скорером в баскетболе.



«Я могу набирать очки в противостоянии с лучшими, поэтому меня называют только скорером. Дело в том, что я действительно умею играть в баскетбол, но мне не нужно набирать очки, чтобы приносить пользу на площадке», — написал Майк Джеймс в своём «твиттере».



Джеймс провёл в московском ЦСКА два неполных сезона, приняв участие в 87 матчах. В них американец в среднем набирал 18,8 очка и отдавал 4,7 передачи. Джеймс завершал сезон-2020/2021 в составе клуба НБА «Бруклин Нетс», где принял участие в 13 встречах, набирая в среднем 7,7 очка за 18 минут. Некоторое время Майк выступал в товарищеских матчах за ЦСКА-2, после чего с ним расторгли контракт. Перед стартом нынешнего сезона Джеймс подписал контракт с «Монако». В его составе в нынешнем розыгрыше Евролиги Джеймс принял участие в шести встречах, набирая в среднем 16,8 очка за игру.