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Семья Коби Брайанта получит $ 400 млн дохода

Семья Коби Брайанта получит $ 400 млн дохода
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Семья Коби Брайанта получит 400 миллионов долларов после покупки концерном Coca-Cola производителя напитков BodyArmor, сообщает Lakers Daily.

О сделке по продаже контрольного пакета акций размером в 8 миллиардов долларов было объявлено 1 ноября в 8:24 по американскому времени – в честь номеров, под которыми Брайант выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс» в НБА.

Брайант был одним из первых инвесторов BodyArmor. В 2014 году Коби приобрёл 10% акций компании за 6 млн долларов. Сейчас они стоят 800 млн. Брайант был четвертым по величине акционером в компании после её основателя Майка Репола, Coca-Cola и Keurig Dr.Pepper. Вдова баскетболиста Ванесса Брайант и его дети после всех финансовых операций получат доход в размере 400 млн долларов.

Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта в Калабасасе недалеко от Лос-Анджелеса. В авиакатастрофе также погибли пилот, 13-летняя дочь Коби Джианна Брайант и семь пассажиров.

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