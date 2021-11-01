Эксперт: где были бы «Лейкерс», если бы Кармело Энтони не тащил Леброна Джеймса?
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Известный американский аналитик Скип Бэйлесс подверг критике лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса из-з плохой реализации трёхочковых в последних матчах.
«Где были бы эти „Лейкерс“, если бы у них не было Кармело Энтони с 11 из 16 трёхчоковых в последних двух играх, который тащит Леброна Джеймса, у которого 1 из 16 трёхочковых в этих матчах?», — написал в своём «твиттере» Скип Бэйлесс.
Накануне «Лос-Анджелес Лейкерс» на домашнем паркете принимал «Хьюстон Рокетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 95:85. Всего «Лейкерс» провели семь матчей в нынешнем розыгрыше регулярного чемпи оната НБА, одержав четыре победы и трижды потерпев поражение. «Лейкерс» занимают шестую позицию в турнирной таблице Западной конференции.
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