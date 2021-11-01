Димитрис Итудис объяснил поражение ЦСКА с историческим антирекордом

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился мнением о матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Калевом» (56:67), в котором был установлен клубный антирекорд результативности.
«Поздравляю «Калев». Это был наш третий выездной матч кряду, мы хотели сражаться, но не получилось. Не могу даже выделить какой-то один момент, который нам помешал, очень много факторов. Хозяева проявили больше старания на подборе, тому есть несколько причин. У нас сложный период. В единственной выигранной четверти мы набрали 10 очков, а соперники — 7. Мы плохо бросали на протяжении всего матча – и штрафные, и трехочковые, и двухочковые. Повторю, это непростой период, многое нужно исправить, чтобы стать лучше. Мы уже бывали в непростых ситуациях.
Знаю, что болельщики верят в команду, просто хочу напомнить им, что семь дней назад та же команда без травмированных игроков одержала победы в двух важных матчах, против «Звезды» и, особенно, «Олимпиакоса», который стал лучше в этом сезоне и высоко метит. Мы лучше оборонялись, лучше атаковали, показывали лучший баскетбол. У нас остается вера в то, что мы делаем. Повторю, сложно выделить что-то одно. Нам всем, игрокам и тренерам, необходимо принять критику и углубиться в работу, чтобы для наших болельщиков, для наших работников настали лучшие дни», — цитирует Итудиса официальный сайт ЦСКА.
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