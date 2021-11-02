«Нью-Йорк» уступил «Торонто». «Бостон» дома проиграл «Чикаго»

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Атланта Хоукс» принимала «Вашингтон Уизардс». Встреча прошла в Атланте на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 118:111.



Самым результативным в составе победителей стал Трей Янг, который набрал 26 очков. Богдан Богданович и Клинт Капела заработали по 16 очков.



Самым результативным в «Вашингтоне» стал Брэдли Бил, набрав 24 очка.



В параллельном матче «Нью-Йорк Никс» на домашней арене уступил «Торонто Рэпторс» (104:113). Самый результативный среди победителей — О Джи Ануноби (36 очков). Среди хозяев — Ар Джей Барретт (27 очков).



В других матчах «Мемфис Гриззлис» обыграл «Денвер Наггетс» (106:97). «Миннесота Тимбервулвз» дома уступила «Орландо Мэджик» (97:115).