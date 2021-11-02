«Нью-Йорк» уступил «Торонто». «Бостон» дома проиграл «Чикаго»
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Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Атланта Хоукс» принимала «Вашингтон Уизардс». Встреча прошла в Атланте на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 118:111.
Самым результативным в составе победителей стал Трей Янг, который набрал 26 очков. Богдан Богданович и Клинт Капела заработали по 16 очков.
Самым результативным в «Вашингтоне» стал Брэдли Бил, набрав 24 очка.
В параллельном матче «Нью-Йорк Никс» на домашней арене уступил «Торонто Рэпторс» (104:113). Самый результативный среди победителей — О Джи Ануноби (36 очков). Среди хозяев — Ар Джей Барретт (27 очков).
В других матчах «Мемфис Гриззлис» обыграл «Денвер Наггетс» (106:97). «Миннесота Тимбервулвз» дома уступила «Орландо Мэджик» (97:115).
НБА - регулярный чемпионат
02 ноября 2021, вторник. 03:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
97 : 115
Орландо Мэджик
Орландо
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 24, Таунс - 23, Бисли - 11, Вандербилт - 10, Рид - 10, Маклафлин - 6, Макдэниелс - 5, Принс - 5, Расселл - 3, Беверли, Больмаро, Лейман, Найт, Ноуэлл, Окоги, Райт
Орландо Мэджик: Энтони - 31, Вагнер - 28, Картер - 15, Саггс - 15, Бамба - 8, Океке - 8, Росс - 5, Хэмптон - 3, Вагнер - 2, Айзек, Браздейкис, Картер-Уильямс, Лопес, Мур, Мюлдер, Фульц, Харрис
НБА - регулярный чемпионат
02 ноября 2021, вторник. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
106 : 97
Денвер Наггетс
Денвер
Мемфис Гриззлиз: Морант - 26, Джонс - 17, Тиллман - 12, Бейн - 11, Джексон - 11, Андерсон - 9, Мелтон - 9, Адамс - 6, Уильямс - 5, Альдама, Брукс, Калвер, Кларк, Кончар, Меррилл, Пон, Тийе
Денвер Наггетс: Йокич - 23, Гордон - 15, Моррис - 11, Портер - 10, Грин - 9, Грин - 8, Хиланд - 8, Дозьер - 7, Бартон - 4, Кампаццо - 2, Бол, Корнели, Маррей, Ннаджи, Риверс, Ховард, Чанчар
НБА - регулярный чемпионат
02 ноября 2021, вторник. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
104 : 113
Торонто Рэпторс
Торонто
Нью-Йорк Никс: Барретт - 27, Рэндл - 22, Уокер - 15, Фурнье - 12, Куикли - 7, Робинсон - 6, Топпин - 6, Бёркс - 5, Роуз - 4, Гибсон, Гримс, Макбрайд, Нокс, Ноэль, Саманич, Селден, Симс
Торонто Рэпторс: Ануноби - 36, Трент-мл. - 26, Ванвлит - 17, Михайлюк - 15, Берч - 6, Бэнтон - 4, Флинн - 3, Ачиува - 2, Буше - 2, Шампани - 2, Барнс, Бонга, Ватанабэ, Горан Драгич, Деккер, Джонсон, Сиакам
НБА - регулярный чемпионат
02 ноября 2021, вторник. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
114 : 128
Чикаго Буллз
Чикаго
Бостон Селтикс: Браун - 28, Тейтум - 20, Хорфорд - 20, Смарт - 16, Шрёдер - 13, Ричардсон - 7, Уильямс - 6, Лэнгфорд - 4, Кантер, Несмит, Паркер, Притчард, Томас, Уильямс, Фернанду, Хозер, Эрнангомес
Чикаго Буллз: Дерозан - 37, Лавин - 26, Досунму - 14, Болл - 12, Вучевич - 11, Джонс - 9, Карузо - 9, Грин - 6, Брэдли - 4, Браун, Джонсон, Дотсон, Кук, Симонович, Томас, Уайт, Уильямс
Комментарии
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