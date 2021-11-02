Маркус Смарт резко высказался в адрес звёзд проваливающего сезон «Бостона»

Защитник «Бостон Селтикс» Маркус Смарт раскритиковал лидеров команды Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна после матча регулярного чемпионата НБА с «Чикаго Буллз» (114:128).



«В каждой команде знают, что мы стараемся активно заигрывать Джейсона и Джейлена. Все соперники готовятся к тому, чтобы сдерживать их. Они готовятся играть против них, они стараются сделать так, чтобы им приходилось избавляться от мяча. Но Браун и Тейтум не хотят пасовать. И всё-таки им придётся научиться это делать.



Эти парни продолжают учиться, мы гордимся их прогрессом, но им нужно сделать следующий шаг и находить возможности создавать не только для себя, но и для остальных в команде. Это позволило бы нам атаковать из удобных позиций, им необязательно в концовке совершать все эти сложные броски или биться с оппонентами один на один. Нужно научиться видеть такие ситуации, понимать их. Мы просили их сделать это, они работают над этим. Мы должны помогать этим парням, помогать нашей команде», – приводит слова Смарта Bleacher Report.

Браун отдает 2,5 передачи в нынешнем сезоне — худший средний показатель в НБА для игрока, совершающего 20+ бросков. Тейтум (3,7 передачи) входит в топ-6 худших в данном аспекте. «Бостон» (2-5) потерпел три поражения подряд и находится на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.