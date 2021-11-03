Скотти Пиппен — о действиях Майкла Джордана: снова приходится смотреть, как нас унижают

Шестикратный чемпион НБА в составе команды «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен критически высказался о сериале «Последний танец» о «Чикаго» конца 1990-х, где ключевая роль в успехе команды отводилась практически полностью его бывшему одноклубнику Майклу Джордану.



«От сезона к сезону мы получали слишком мало или не получали вовсе никакой похвалы всякий раз, когда выигрывали, но подвергались критике, когда терпели поражения. Майкл мог играть не очень результативно, допускать потери, но он оставался в умах обожающей его прессы и публики безошибочным Джорданом.



И вот сейчас в мои 50 с небольшим, спустя 17 лет после моей последней игры, мне снова приходится смотреть, как нас унижают», — приводит слова Пиппена GQ, ссылаясь на фрагмент из его биографии.