Пиппен: Джордан выпустил «Последний танец», чтобы противостоять популярности Леброна
Поделиться
Легендарный баскетболист Скотти Пиппен предположил, какую цель ставил его бывший одноклубник по «Чикаго Буллз» Майкл Джордан в документальном спортивном мини-сериале «Последний танец».
«Майкл был полон решимости доказать нынешнему поколению фанатов, что он был действительно выдающимся в своё время, что он был более великим, чем Леброн Джеймс, которого многие считают равным ему, если не более классным. Но Майкл представил свою историю, а не историю «Последнего танца», — приводит слова Пиппена GQ, ссылаясь на фрагмент из его биографии.
Пиппен также посетовал на то, что Джордан за «Последний танец» получил $ 10 млн, в то время как он с товарищами по команде, по его же словам, не заработал ни цента.
Комментарии
- 2 ноября 2021
-
21:32
-
20:36
-
19:53
-
19:02
-
18:59
-
18:34
-
17:33
-
16:56
-
16:16
-
14:38
-
13:27
-
12:41
-
11:45
-
10:57
-
10:14
-
09:18
-
08:56
-
07:34
-
04:24
-
00:38
- 1 ноября 2021
-
23:42
-
23:35
-
23:04
-
22:43
-
22:28
-
21:59
-
20:46
-
19:52
-
19:23
-
18:53
-
17:24
-
17:00
-
16:30
-
15:42
-
14:13
Партнерский контент