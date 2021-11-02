Пиппен: Джордан выпустил «Последний танец», чтобы противостоять популярности Леброна

Легендарный баскетболист Скотти Пиппен предположил, какую цель ставил его бывший одноклубник по «Чикаго Буллз» Майкл Джордан в документальном спортивном мини-сериале «Последний танец».

«Майкл был полон решимости доказать нынешнему поколению фанатов, что он был действительно выдающимся в своё время, что он был более великим, чем Леброн Джеймс, которого многие считают равным ему, если не более классным. Но Майкл представил свою историю, а не историю «Последнего танца», — приводит слова Пиппена GQ, ссылаясь на фрагмент из его биографии.

Пиппен также посетовал на то, что Джордан за «Последний танец» получил $ 10 млн, в то время как он с товарищами по команде, по его же словам, не заработал ни цента.