Суд принял новое решение по делу об иске Ванессы Брайант в связи с гибелью Коби

Ванессе Брайант, вдове легенды «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта, не придётся проходить психиатрическое обследование в рамках её иска против округа Лос-Анджелес из-за фотографий места крушения вертолёта, сделанных заместителями шерифа и использованных ими в личных целях. Такое решение принял федеральный судья, сообщает Los Angeles Times.

Вдова Брайанта подала в суд ещё в прошлом году, утверждая, что она и её семья испытали серьёзное эмоциональное расстройство после того, как узнали, что заместители шерифа округа Лос-Анджелес сделали «ужасные» снимки с места гибели Коби, а затем использовали их в своих целях.

Мировой судья постановил, что ходатайство округа о принуждении Ванессы пройти медицинскую экспертизу было несвоевременным, поскольку суд назначен на февраль.

Ванесса подчеркнула, что единственным, о чём она просила шерифа, было недопущение распространения фотографий с места катастрофы. По словам женщины, страж порядка обещал выполнить её просьбу, однако не сдержал своё слово.