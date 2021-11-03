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Потрясающий данк Леброна — в топ-10 моментов дня НБА. Видео

Потрясающий данк Леброна — в топ-10 моментов дня НБА. Видео
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Роскошный бросок сверху, который выполнил лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в матче с командой «Хьюстон Рокетс», был включён пресс-службой Национальной баскетбольной ассоциации в топ-10 моментов дня. Соответствующее видео, где показана подборка всех десяти лучших бросков, размещено на канале НБА в YouTube.

Права на видеозапись принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

Отметим, что в подборку был также включён аллей-уп Леброна с навеса Энтони Дэвиса.

Напомним, «Лос-Анджелес» одержал победу в матче с «Хьюстоном» с разницей лишь в 2 очка — 119:117 (32:35, 32:35, 23:19, 32:28). Леброн набрал в той встрече 30 очков и отдал 10 результативных передач.

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