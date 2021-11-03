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Гомельский оценил целесообразность назначения Эргина Атамана на пост главного тренера ЦСКА

Гомельский оценил целесообразность назначения Эргина Атамана на пост главного тренера ЦСКА
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Известный российский комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями о рациональности назначения турецкого специалиста Эргина Атамана на пост главного тренера московского ЦСКА.

«Я с уважением отношусь к работе Эргина Атамана. Хороший специалист. У него всегда просматривается план А на игру, всегда есть план Б. Он отлично управляет своей командой даже в условиях ограниченной ротации игроков задней линии. Есть и слабые места, но у кого их нет. Видимо, если судить по прошлому сезону, Атаман — и мотиватор высокого уровня. Но я бы не хотел видеть его на посту главного тренера ЦСКА. Скорее всего, причиной являются личные отношения. То есть я не объективен», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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