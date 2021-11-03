«Фенербахче» объявил о двух кадровых потерях перед матчем с ЦСКА

Пресс-служба турецкого «Фенербахче» объявила, что в матче с ЦСКА участия не примут форварды Данило Бартель и Дишон Пьер. Игроки продолжают восстанавливаться от полученных травм.



«Данило Бартел начал тренироваться в «Фенербахче», но нашего спортсмена в России не будет. Дишон Пьер, получивший травму в паховую область во время матча с «Олимпиакосом», также не сможет принять участие в этом поединке», — говорится в сообщении пресс-службы турецкого клуба.

ЦСКА и «Фенербахче» сыграют завтра, 4 ноября. Начало встречи — в 20:00 мск.

«Фенербахче» в настоящее время занимает 13-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги. В активе турецкого клуба 9 очков. ЦСКА с 11 очками на девятом месте. Возглавляет таблицу «Милан», набравший 13 очков. Столько же очков у «Барселоны», уступающей итальянскому клубу по дополнительным показателям.