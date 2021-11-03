«Локомотив-Кубань» выиграл третий подряд матч в Еврокубке, одолев «Метрополитан 92»

Краснодарский «Локомотив-Кубань» на домашней площадке встретился с французским клубом «Метрополитан 92» в рамках Еврокубка. Встреча завершилась со счётом 99:85 (29:22, 26:21, 22:27, 22:15) в пользу подопечных Евгения Пашутина. «Локомотив» пока идёт без поражений в Еврокубке, одержав три победы подряд.



Хозяева «Баскет-Холла» с первых минут захватили инициативу, начав постепенно отрываться от соперника в счёте. К большому перерыву французская команда уступала «Локомотиву» 12 очков. В третьей четверти «Метрополитан» сумел немного сократить разрыв, но в заключительной десятиминутке краснодарцы спокойно довели встречу до победы.

Самым результативным игроком хозяев стал Джонатан Мотли, набравший 30 очков. У гостей 24 очка в актив записал Уилл Каммингс.