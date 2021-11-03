Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Локомотив-Кубань» выиграл третий подряд матч в Еврокубке, одолев «Метрополитан 92»

«Локомотив-Кубань» выиграл третий подряд матч в Еврокубке, одолев «Метрополитан 92»
Комментарии

Краснодарский «Локомотив-Кубань» на домашней площадке встретился с французским клубом «Метрополитан 92» в рамках Еврокубка. Встреча завершилась со счётом 99:85 (29:22, 26:21, 22:27, 22:15) в пользу подопечных Евгения Пашутина. «Локомотив» пока идёт без поражений в Еврокубке, одержав три победы подряд.

Хозяева «Баскет-Холла» с первых минут захватили инициативу, начав постепенно отрываться от соперника в счёте. К большому перерыву французская команда уступала «Локомотиву» 12 очков. В третьей четверти «Метрополитан» сумел немного сократить разрыв, но в заключительной десятиминутке краснодарцы спокойно довели встречу до победы.

Еврокубок. Группа A. 3-й тур
03 ноября 2021, среда. 19:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
99 : 85
Метрополитан 92
Париж, Франция
Локомотив-Кубань: Мотли - 30, Макколум - 18, Мартюк - 15, Томпсон - 15, Кидд - 8, Ильницкий - 6, Паунич - 4, Щербенев - 3, Долинин, Емченко, Калинов
Метрополитан 92: Каммингс - 24, Хантер - 21, Макрай - 12, Халилович - 12, Гинат - 6, Хорнсби - 6, Boungou Colo - 2, Конате - 2, Йоми, Мишино, Мулар, Хо Ю Фат

Самым результативным игроком хозяев стал Джонатан Мотли, набравший 30 очков. У гостей 24 очка в актив записал Уилл Каммингс.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021