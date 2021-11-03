Лойд — о знаменитом фото с броском Леонарда: не ожидал, что эта история так завирусится

Американский защитник «Зенита» Джордан Лойд вспомнил о фотографии решающего броска Кавая Леонарда в седьмом матче финала Восточной конференции НБА-2019 межу «Торонто» и «Филадельфией».

Лойд, не принимавший участия в той игре, попал на снимок, а позднее ESPN в своем сюжете назвал его «каким-то парнем в костюме» (random guy in a suit, — англ. – Прим. «Чемпионата»). Позднее Лойд надел футболку с этой надписью на чемпионский парад «Рэпторс».



«Когда опубликовали фото с броском, все только и говорили про лица Леонарда и Эмбиида. Да, я на неё тоже попал и они такие: «Вот здесь у нас Кавай, тут Джоэл и какой-то парень в костюме». Тогда и подумал, что если выиграем чемпионство, то я обязательно им это припомню.

Поэтому на чемпионский парад я сделал футболку с надписью «Какой-то парень в костюме», и история завирусилась. Я, если честно, такого вообще не ожидал. Потому что, мне казалось, что люди особо не обращали на это внимания. А в итоге вся эта история очень широко разошлась», — сказал Лойд в интервью тележурналу «Вид Сверху».



Лойд стал чемпионом НБА вместе с «Торонто». В том сезоне он принял участие в 12 матчах регулярного чемпионата. Минувшим летом американец подписал контракт с «Зенитом».

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