Защитник «Атланты Хоукс» Лу Уильямс отреагировал на обвинения в отношениях с двумя девушками одновременно. Баскетболист отметил, что ему очень не понравилась шумиха в прессе по данному поводу.
«Кто-то даже думал, что они сестры, но это же смешно. Я не могу ничего сделать с тем, что про этих девушек говорят и думают. Мне это не нравится. Обе этих женщины – матери моих детей, а не просто какие-то случайные девчонки, с которыми я гоняю», — рассказал Уильямс в интервью Bleacher Report.
Напомним, Уильямс перешёл в «Хоукс» перед дедлайном в марте 2021 года после обмена из «Лос-Анджелес Клипперс», которые получили разыгрывающего Рэджона Рондо. Атакующий защитник помог «Атланте» дойти до финала Восточной конференции. Уильямс сыграл в 18 матчах плей-офф-2021, набирая в среднем 7,7 очка и 2,2 передачи. Летом он подписал контракт на $ 5 млн.
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