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«Уорриорз» обыграли «Шарлотт», «Пеликанс» проиграли «Сакраменто»

«Уорриорз» обыграли «Шарлотт», «Пеликанс» проиграли «Сакраменто»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Шарлотт Хорнетс». Встреча прошла в Сан-Франциско на стадионе «Чейз Центр» и завершилась победой хозяев со счётом 114:92.

Самым результативным в составе победителей стал Джордан Пул, который записал в свой актив 31 очко. Лучшей результативностью в составе гостей отличился Майлс Бриджес, набрав 32 очка. Гордон Хэйворд оформил дабл-дабл из 23 очков и 11 подборов.

«Уорриоз» одержали третью победу подряд. «Шарлотт» потерпел третье поражение подряд.

В другом матче «Сакраменто Кингз» обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 112:99.

НБА - регулярный чемпионат
04 ноября 2021, четверг. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
114 : 92
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Голден Стэйт Уорриорз: Пул - 31, Карри - 15, Ли - 15, Пэйтон II - 14, Уиггинс - 14, Бьелица - 8, Луни - 7, Грин - 5, Игуодала - 3, Портер - 2, Даутин, Куминга, Кьоцца, Муди, Томпсон, Тоскано-Андерсон, Уайзмен
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 32, Хэйворд - 23, Болл - 14, Вашингтон - 7, Пламли - 7, Розир - 5, Мартин - 2, Смит - 2, Букнайт, Джонс, Кулбока, Кэри, Льюис, Макдэниелс, Ричардс, Тор, Убре
НБА - регулярный чемпионат
04 ноября 2021, четверг. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
112 : 99
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Сакраменто Кингз: Барнс - 23, Халибёртон - 20, Фокс - 19, Лень - 12, Митчелл - 12, Холмс - 12, Хилд - 11, Харклесс - 3, Багли III, Вудард, Джонс, Дэвис, Кета, Кинг, Мету, Рэмси, Томпсон
Нью-Орлеан Пеликанс: Александер-Уолкер - 16, Грэм - 16, Валанчюнас - 14, Льюис - 14, Темпл - 12, Харт - 9, Эрнангомес - 8, Маршалл - 5, Саторански - 5, Альварадо, Джонс, Ингрэм, Лозада, Мёрфи, Уильямсон, Хоммс, Хэйс
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