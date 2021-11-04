«Уорриорз» обыграли «Шарлотт», «Пеликанс» проиграли «Сакраменто»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Шарлотт Хорнетс». Встреча прошла в Сан-Франциско на стадионе «Чейз Центр» и завершилась победой хозяев со счётом 114:92.

Самым результативным в составе победителей стал Джордан Пул, который записал в свой актив 31 очко. Лучшей результативностью в составе гостей отличился Майлс Бриджес, набрав 32 очка. Гордон Хэйворд оформил дабл-дабл из 23 очков и 11 подборов.

«Уорриоз» одержали третью победу подряд. «Шарлотт» потерпел третье поражение подряд.

В другом матче «Сакраменто Кингз» обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 112:99.