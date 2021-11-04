«Бостон» принял меры после резких слов Маркуса Смарта в адрес звёзд команды

«Бостон Селтикс» провели командное собрание в связи с недавним заявлением разыгрывающего Маркуса Смарта в адрес форварда Джейсона Тейтума и атакующего защитника Джейлена Грина, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере»



Игроки «Селтикс» пообщались после поражения от «Чикаго Буллз» (114:128) в матче регулярного чемпионата НБА, когда команда растеряла 19 очков преимущества и проиграла третий раз подряд. После игры Маркус Смарт публично раскритиковал Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна за то, что они не делятся мячом с одноклубниками.



По данным источника, встреча оказалась не очень продуктивной и, возможно, даже вредной. «Бостон» с результатом 3-5 находится в нижней части турнирной таблицы Восточной конференции.