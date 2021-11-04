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«Бостон» принял меры после резких слов Маркуса Смарта в адрес звёзд команды

«Бостон» принял меры после резких слов Маркуса Смарта в адрес звёзд команды
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«Бостон Селтикс» провели командное собрание в связи с недавним заявлением разыгрывающего Маркуса Смарта в адрес форварда Джейсона Тейтума и атакующего защитника Джейлена Грина, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере»

Игроки «Селтикс» пообщались после поражения от «Чикаго Буллз» (114:128) в матче регулярного чемпионата НБА, когда команда растеряла 19 очков преимущества и проиграла третий раз подряд. После игры Маркус Смарт публично раскритиковал Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна за то, что они не делятся мячом с одноклубниками.

По данным источника, встреча оказалась не очень продуктивной и, возможно, даже вредной. «Бостон» с результатом 3-5 находится в нижней части турнирной таблицы Восточной конференции.

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