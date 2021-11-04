Первый номер драфта-2021 установил антирекорд в истории НБА

Разыгрывающий «Детройт Пистонс» Кейд Каннингем установил антирекорд в истории НБА, сообщает Basketball Reference. Каннингем стал первым дебютантом лиги в истории, который совершил восемь и более бросков с игры с реализацией менее 15 процентов.



В первой в карьере игре с «Орландо Мэджик» (110:103) Каннингем набрал 2 очка (1/8 с игры), 2 передачи, 7 подборов и 1 блок-шот. В матче с «Милуоки Бакс» Каннингем набрал шесть очков (2/14 с игры), совершил 2 подбора и отдал 3 результативные передачи.



Каннингем пропустил стартовые матчи сезона из-за травмы голеностопа.



В дебютной встрече Каннингем показал второй худший процент точности для первого номера драфта в дебютном матче в НБА, реализовав лишь один бросок из восьми.